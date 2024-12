Maltempo a Natale: in Campania neve a bassa quota e venti forti, le precauzioni della Protezione Civile

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), martedì 24 dicembre 2024 14:24:49

Sarà un Natale all'insegna del maltempo in Campania, con nevicate previste già a partire dai 500 metri di quota e accumuli significativi nelle zone interne. Le gelate, che si presenteranno soprattutto nelle ore serali e notturne, renderanno insidiose le strade. La Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta meteo, invitando gli automobilisti a moderare la velocità, aumentare la distanza di sicurezza e dotarsi di pneumatici da neve per garantire viaggi in sicurezza.

Oltre alla neve, preoccupano gli accumuli di ghiaccio e neve sui tetti, che potrebbero causare crolli per il peso eccessivo. Si raccomanda particolare attenzione alle strutture di copertura.

Non solo neve: un'allerta per venti forti e mare agitato rimarrà in vigore almeno fino a mercoledì prossimo. Raffiche intense e mareggiate interesseranno tutta la regione, con rischi per chi si trova vicino ad alberi, impalcature, gazebo o altre strutture esposte. La Protezione Civile suggerisce di limitare gli spostamenti, proteggere oggetti come vasi o ombrelloni sui balconi e prestare attenzione lungo le coste, dove il rischio mareggiate è elevato.

In un momento di emergenza come questo, è fondamentale rispettare le indicazioni per salvaguardare la propria sicurezza e quella degli altri.