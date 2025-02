Campania, 1500 nuovi autobus per il trasporto pubblico

Inserito da (Redazione Costa d'Amalfi), venerdì 14 febbraio 2025 07:22:26

Quello di ieri, 13 febbraio, è stato un giorno importante per la Campania, con la consegna di 63 nuovi autobus prodotti presso lo stabilimento Menarini di Flumeri. E' stato così raggiunto un traguardo storico: 1500 nuovi autobus messi in circolazione sulle linee del trasporto pubblico locale da quando si è insediato il governatore Vincenzo De Luca.

"Questo risultato non è solo un numero, - spiega il governatore - ma il simbolo di un impegno concreto per migliorare la vita dei nostri concittadini e per sostenere la nostra economia".

"Quando ci siamo insediati, nel 2015, ci siamo trovati di fronte ad una situazione critica. Non era in corso nessuna gara d'appalto, nessun acquisto di nuovi mezzi. La nostra flotta di autobus era obsoleta, con mezzi che avevano mediamente tra i 18 e i 20 anni. Oggi, grazie al nostro lavoro e alla nostra determinazione, abbiamo una delle più moderne flotte di mezzi su gomma d'Italia, con un'età media inferiore ai 6 anni".

I nuovi autobus non sono solo moderni e confortevoli, ma sono anche rispettosi dell'ambiente.

"Questa operazione di rinnovamento della flotta ha richiesto un investimento di quasi mezzo miliardo di euro da parte della Regione Campania e ha contribuito a mantenere in vita aziende importanti, come la Menarini, che altrimenti avrebbero dovuto chiudere i battenti. Abbiamo così garantito posti di lavoro e sviluppo economico per il nostro territorio. Lavorando in maniera seria e lungimirante, senza distrazioni, stiamo ottenendo risultati straordinari", conclude De Luca.