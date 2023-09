Allerta meteo in Campania: avviso di venti forti e mare agitato

Inserito da (Admin), domenica 3 settembre 2023 17:50:15

La Regione Campania si prepara ad affrontare una giornata metereologica particolarmente impegnativa. La Protezione Civile ha infatti emanato un avviso di allerta per venti particolarmente intensi e mare agitato previsti a partire dalle ore 10 di lunedì 4 settembre, con picco nella giornata di martedì 5.

Le raffiche, provenienti dai quadranti settentrionali, si prevede possano raggiungere intensità notevoli, mettendo a rischio le aree costiere, in particolar modo quelle direttamente esposte ai venti settentrionali. Mareggiate potrebbero interessare le stesse zone, con il rischio concreto di danni alle strutture portuali e balneari.

Una particolare attenzione viene richiesta alle strutture provvisorie come impalcature, ma soprattutto a quelle dedicate alla balneazione come ombrelloni, gazebo e strutture simili, spesso vulnerabili alle raffiche improvvise. La raccomandazione ai Sindaci e alle autorità competenti è chiara: attivare sul proprio territorio tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi.

Ma non è solo il mare e il vento a preoccupare. La Protezione Civile mette in guardia anche dal rischio di incendi. Le potenti raffiche di vento, infatti, potrebbero facilmente diffondere focolai, con gravi conseguenze per l'ambiente e la sicurezza delle persone. Si sottolinea quindi l'importanza di prestare massima attenzione alla prevenzione in un periodo già delicato per la gestione degli incendi in regione.

Si raccomanda quindi massima prudenza a chi si trova o prevede di spostarsi nelle aree costiere e nelle zone a rischio, e di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalle autorità locali.

Le condizioni meteo dovrebbero gradualmente migliorare a partire dalle ore 22 di martedì 5 settembre, ma è fondamentale non abbassare la guardia fino a nuovo avviso. Si invitano residenti e visitatori a mantenere un comportamento responsabile e a informarsi costantemente attraverso i canali ufficiali sulla situazione in evoluzione.