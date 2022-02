Michele Strianese eletto Presidente dell'UPI Campania: coordinerà il lavoro unitario delle 4 Province

Scritto da (Redazione LdA), sabato 12 febbraio 2022 10:00:44

Il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, è stato eletto Presidente dell'UPI Campania (Unione delle Province della Campania), e dunque coordinerà il lavoro unitario delle 4 Province in un momento determinante per lo sviluppo economico locale.

Già Vice Presidente dell'UPI regionale, Strianese è stato eletto oggi nell'incontro tenutosi a Palazzo Sant'Agostino con la presenza dei rispettivi Presidenti delle Province campane. A seguito delle consultazioni elettorali dello scorso dicembre, infatti, era necessario provvedere al rinnovo della carica di Presidente UPI Campania che, ai sensi dell'art. 9 dello statuto UPI, è di diritto componente del Comitato Direttivo UPI.

"Voglio innanzitutto ringraziare per la fiducia accordatami - dichiara il Presidente - i miei colleghi delle Province di Avellino, Benevento e Caserta, rispettivamente i Presidenti Rizieri Buonopane Sindaco di Montella (Avellino), Nino Lombardi Sindaco di Faicchio (Benevento) e Giorgio Magliocca Sindaco di Pignataro Maggiore (Caserta). Accolgo questo nuovo impegno con grande senso di responsabilità visto il momento storico particolarmente delicato per le nostre comunità. Coordinare le 4 Province Campane è un grande onore oltre che un grande onere, in un momento fondamentale per le opportunità date dal PNRR che coinvolge pienamente anche gli Enti Locali e dunque le Province".

La Provincia di Salerno da oggi entra di diritto nel Comitato Direttivo Nazionale UPI e Strianese sarà portavoce delle istanze dei territori salernitani presso il Governo e il Parlamento, a fianco del Presidente nazionale Michele de Pascale, con il quale l'UPI è molto attiva per risolvere l'emergenza finanziaria delle Province e il ripristino di un ruolo di coordinamento istituzionale che spetta di diritto ai nostri Enti di Area Vasta. L'obiettivo è quello di trovare le risorse per assicurare i servizi, per garantire la sicurezza nelle scuole e sulle strade, per tutelare ambiente e patrimonio culturale.

"Lavoreremo per garantire ai cittadini servizi essenziali efficienti e senza spreco di risorse, in sinergia con la Regione. Intanto è stato già molto fruttuoso il confronto nell'incontro di stamattina con i Presidenti delle altre Province della Regione Campania. I nostri Enti si affacciano verso un periodo complesso e in evoluzione: siamo in attesa della riforma del Testo Unico degli Enti Locali e ci prepariamo ad affrontare la sfida del PNRR per il rilancio del nostro Paese, della Campania e dei nostri territori. Muoverci in squadra ci consentirà di ottenere grandi risultati. Nelle prossime settimane incontreremo il Presidente della Regione Campania on. Vincenzo De Luca, nostro principale interlocutore istituzionale e politico, cui vogliamo rappresentare la nostra disponibilità e collaborazione piena per lo sviluppo della nostra Regione", ha chiosato Strianese.