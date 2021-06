Piano antincendio boschivo, in Campania stanziati 19 milioni di euro per l'estate

Scritto da (redazione), domenica 20 giugno 2021 17:31:02

Ultimo aggiornamento domenica 20 giugno 2021 17:31:02

La Giunta regionale della Campania ha approvato il Piano per la programmazione delle attività di "previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi "nel triennio 2021-2023. 19 milioni di euro sono stati stanziati per l'attuazione degli interventi previsti per quest'estate nel periodo in cui vige lo stato di "grave pericolosità" (dal 15 giugno al 20 settembre).

Il modello organizzativo e operativo, di oltre 200 pagine, è stato realizzato realizzato dalla Protezione civile della Regione Campania con il contributo di Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali , Parco Nazionale del Vesuvio; Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; Parchi Regionali, Comunità Montane e Sma Campania.



Il Piano si fonda su:

- un coordinamento costante con gli enti delegati e la Sma Campania per gli interventi di mitigazione del rischio e le attività della campagna estiva;

- l'impegno delle Organizzazioni di volontariato convenzionate per le attività di Antincendio Boschivo alle quali vengono assegnati in comodato d'uso gratuito mezzi della protezione civile regionale;

- servizio di spegnimento con 7 elicotteri, di cui un bimotore;

- le Convenzioni stipulate con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- Direzione regionale Campania e i Carabinieri forestali - Comando Campania.



Un capitolo del Piano è dedicato alle regole da seguire per l'antincendio nel periodo concomitante all' emergenza sanitaria da Covid-19.