De Luca: «Stop agli open day AstraZeneca in tutta la Campania»

Scritto da (redazioneip), giovedì 10 giugno 2021 15:55:29

Ultimo aggiornamento giovedì 10 giugno 2021 15:55:44

Il Comitato tecnico scientifico (Cts), come scrive ANSA, dovrebbe esprimersi oggi in merito all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca per i giovani dai 18 anni in su. Nel frattempo, in Campania, il governatore Vincenzo De Luca ha cancellato gli open day con il vaccino AstraZeneca aperti anche ai ragazzi, a seguito di casi di trombosi rare verificatisi in alcune giovani donne.

«Gli open day con AstraZeneca sono bloccati. - ha dichiarato De Luca a palazzo Santa Lucia, a margine di un incontro istituzionale - Ieri abbiamo avuto una riunione con i direttori generali e preso questa decisione per ragioni di prudenza. Le prime dosi di AstraZeneca le somministriamo solo sopra i 60 anni, è una fascia d'età per cui non c'è stato nessun problema in nessuna parte del mondo. Faremo AstraZeneca anche a chi deve fare la seconda dose per completare il ciclo di vaccinazione».

Una scelta, quella di De Luca, che è stata condivisa da altri governatori regionali.

De Luca ha sottolineato che non ci sarà nessuna limitazione per la somministrazione di Johnson & Johnson (ma solo per maggiorenni). «Non abbiamo avuto nessun danno segnalato. Continueremo a usare tale vaccino, anche se ne arrivano pochi. È monodose, va bene, mobilitiamo le farmacie».

Leggi anche:

Astrazeneca, un'altra giovane donna in rianimazione dopo prima dose

Astrazeneca, grave 18enne dopo prima dose: è in rianimazione per trombosi