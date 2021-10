Covid Campania, De Luca: «Situazione inizia ad essere preoccupante»

Scritto da (redazione), venerdì 29 ottobre 2021 16:58:18

Ultimo aggiornamento venerdì 29 ottobre 2021 16:58:18

Nella consueta diretta social del venerdì il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha manifestato tutta la propria preoccupazione circa l'aumento dei contagi da Covid-19.

«Abbiamo una situazione che comincia ad essere preoccupante - ha detto -. Oggi, dal bollettino dell’Unità di Crisi, abbiamo 654 positivi. E’ pur vero che la Campania è la regione che esegue più tamponi molecolari di tutte ma stiamo registrando, ormai da due settimane, una tendenza all’aumento dei positivi».

Il Governatore è entrato nel dettaglio: «La metà di questi sono persone non vaccinate. Quelli che praticamente vanno a finire in ospedale ed in terapia intensiva. C’è però un altro 50% di contagiati che sono invece vaccinati anche con doppia dose. Questo significa che con il passare dei mesi la capacità di protezione degli anticorpi va esaurendosi e dobbiamo prepararci ad una campagna di massa per la terza dose. Personalmente l’ho fatta venerdì scorso e come vedete, toccando ferro, godo di ottima salute».

De Luca ha poi rassicurato la popolazione: «In Campania stiamo utilizzando vaccini sicuri, Pfizer e Moderna. Invito tutti comunque a mantenere comportamenti di grande prudenza: uso della mascherina sempre, al chiuso ed all’aperto e lavaggio delle mani frequente. Ci avviamo verso l’inverno, dovremo prepararci a fare la terza dose per tutto il personale scolastico tra dicembre e gennaio, compreso il personale sanitario per avere ospedali sicuri ma rischiamo una sovrapposizione di problemi quello Covid e quello dell’influenza stagionale».