Campania, no spostamenti seconde case già da sabato. Oggi diretta facebook di De Luca

Scritto da (redazione), venerdì 11 dicembre 2020 13:29:23

Ultimo aggiornamento venerdì 11 dicembre 2020 13:30:34

Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha firmato la nuova ordinanza relativa ai controlli in stazioni ferroviarie e all'aeroporto, che introduce anche il divieto di raggiungere le seconde case ubicate nel territorio campano salvo comprovati motivi di urgenza.

Le norme sono in vigore a partire da sabato prossimo, 12 dicembre, e fino al 7 gennaio.

Le Asl effettueranno in questo periodo controlli a campione della temperatura corporea dei viaggiatori in arrivo all'aeroporto di Capodichino, nonché alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli-Afragola, Salerno, Caserta, Benevento e in quelle di Battipaglia, Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri (queste ultime per i treni che effettuano collegamenti interregionali).

In caso di temperatura corporea superiore a 37,5 o di sintomi anche lievi correlabili al Covid sarà eseguito un test rapido, con successivo tampone molecolare in caso di positività. Alle autorità competenti si chiede di assicurare il rafforzamento dei controlli sul territorio, alla luce del prevedibile consistente rientro per le feste di cittadini campani provenienti da altre regioni o dall'estero.

Nel pomeriggio alle 14.45 il governatore De Luca terrà la consueta diretta social sul suo canale facebook.