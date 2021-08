Ravello, Di Martino pronto a incontrare Di Palma. Ultimo tentativo di mediazione sollecitato da lettera sostenitori

Scritto da Emiliano Amato (redazione), martedì 24 agosto 2021 10:02:22

Ultimo aggiornamento martedì 24 agosto 2021 10:20:31

di Emiliano Amato

Salvatore Di Martino sembra essere pronto al dialogo con Ulisse Di Palma.

Mancano 11 giorni al termine ultimo per la consegna delle liste in vista del confronto elettorale del 3 e 4 ottobre prossimi e il sindaco uscente sembra aver realizzato che con le macerie di Rinascita Ravellese e senza una buona parte del gruppo che oramai converge verso Di Palma, non si va da nessuna parte. Questa è l'ultima chiamata. L'ex vicesindaco che aveva abbandonato la maggioranza proprio per coltivare il suo programma elettorale, così da poter andare "oltre", avrebbe la lista quasi pronta.

E il disperato tentativo di mediazione, che si dovrebbe tenere tra oggi e domani, in realtà è stato sollecitato attraverso una lettera accorata di qualche giorno fa indirizzata sia a Di Martino che a Di Palma (testo integrale in basso), a firma di alcuni sostenitori che non accetterebbero di vedere vanificata l'esperienza di Rinascita Ravellese e "consegnare" il paese a Insieme per Ravello. Uno scritto che, stando ai bene informati sarebbe riconducibile a una persona molto vicina a DiMa il quale, commosso dalle belle parole spese nei suoi riguardi, ha accettato l'invito al confronto. Il primo cittadino ha percepito che l'esperienza di Rinascita Ravellese è al capolinea e che è arrivato il tempo di un passo indietro o di lato, dando ascolto alla componente del sodalizio favorevole al dialogo allargato.

Con Di Palma parteciperanno l'altro ex Dario Cantarella e con tutta probabilità l'ex ragioniere capo del Comune di Ravello Michelangiolo Mansi, parte integrante del nuovo sodalizio. Chi non parteciperà, invece, sarà Nicola Amato, nettamente contrario al dialogo e alle contaminazioni al nuovo progetto politico.

Disponibilità al dialogo democratico, con la possibilità di assemblare il meglio di ciò che resta di Rinascita Ravellese con la leadership indiscutibile di Ulisse Di Palma: questa la posizione inamovibile di "Oltre" che potrebbe anche rilanciare o riformulare il primo progetto "Rinascita".

Chissà se Di Martino, da sindaco uscente, convinto di aver guidato la città in maniera egregia, accetterà davvero di lasciare la leadership. Lo scopriremo nelle prossime ore.

Lettera a Di Martino e Di Palma

Caro Salvatore e caro Ulisse,

a 15 giorni dalla presentazione delle liste per le prossime amministrative a Ravello, vi scriviamo queste poche righe come appello finale affinché possiate ritrovare quel senso di unità e di compattezza che vi ha accompagnato per quasi tutta la vostra esperienza amministrativa.

La vostra scissione porterà, a nostro avviso, ad un grande senso di sbandamento e smarrimento per coloro i quali hanno da sempre creduto ad una vostra inossidabile e duratura unione politica che avrebbe portato Ravello ad una ulteriore e sicura vittoria per altri 5 anni.

Quello che poteva essere un futuro roseo per Ravello adesso si è trasformato in un insidioso salto nel buio!

Essere amministrati da Insieme per Ravello rappresenterebbe non solo un danno per tutto il lavoro svolto fino ad oggi, ma un vero trauma per ognuno di noi che a vario titolo ha avuto a che fare con questi incapaci!

Caro Salvatore tu hai segnato la storia di Ravello, la nostra storia, hai dato luce ad un Paese che per anni era vissuto nell'oscurantismo di politici miopi e opportunisti. Hai lottato, hai messo da parte la tua vita personale per il bene pubblico, hai dato di più di quanto meritasse un popolo non sempre grato e riconoscente, vincendo battaglie grandiose.

Caro Ulisse tu hai sempre dato la tua piena disponibilità umana e professionale, sei stato il medico di tutti capace di curare non solo i m ali fisici ma anche quelli dello spirito. Sei stato sempre fautore di importanti interventi sociali. Anima e cuore della cultura e storia religiosa del paese.

Non siamo qui a chiedervi, con il cuore in mano, di trovare una soluzione per non danneggiare la nostra comunità dandola in pasto agli avvoltoi!

Vi chiediamo di fermarvi un attimo e di bloccare la macchina che si sta pericolosamente mettendo in moto!

Vi chiediamo un vostro immediato incontro!

L'amore per Ravello e per i vostri concittadini deve essere il comune denominatore per ritrovare la strada giusta per unire le vostre forze per una vittoria di tutti!