Ministro Garavaglia visita Scala: «Da piccoli comuni la grande sfida per turismo sostenibile»

Scritto da (redazione), venerdì 18 giugno 2021 17:42:27

Ultimo aggiornamento venerdì 18 giugno 2021 18:07:53

Come ampiamente annunciato, tappa i Costiera Amalfitana, quest'oggi, per il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Dopo la partecipazione, in mattinata, alla cerimonia inaugurale della ventiquattresima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, è giunto a Scala, ospite del sindaco Luigi Mansi col quale si è intrattenuto a colazione presso una residenza privata con vista sul mare.

Nel pomeriggio Garavaglia si è recato a Positano.

Aperitivo all'hotel Le Sirenuse con i sindaci e le associazioni del comparto turistico ricettivo di Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina.

Colpito dalla bellezza dei luoghi, ha definito Scala «un posto meraviglioso».

Col primo cittadino di Scala, il ministro ha affrontato i temi del turismo nei piccoli centri ma anche il segmento del turismo religioso e la sostenibilità, sfide che attendono la politica in questo settore.

«Noi abbiamo una grande opportunità in Italia che è unica al mondo. Non abbiamo solo dei grandi attrattori come Venezia, Napoli, Milano, Roma, ma abbiamo tutto il territorio bellissimo che dobbiamo riuscire a valorizzare e mettere insieme il singolo polo attrattore con tutto quello che ci sta attorno - ha riferito Garavaglia all'AGI -. In questo modo risolviamo due problemi: il fenomeno del turismo di massa, che se si concentra in poco tempo può diventare dannoso per questa comunità, e dall'altro riusciamo a valorizzare meglio, nello spazio e nel tempo, distribuendo i flussi turistici in tutto il territorio e in tutto l'anno, riusciamo a far lavorare tutti. Il nostro turismo ha grande potenzialità. Oggi è il 13% del PIL, ma può arrivare addirittura al 20%».

Tra i presenti al momento conviviale il consigliere regionale della Lega, Attilio Pierro e il vicesindaco di Scala Ivana Bottone.

«Il turismo sostenibile è il futuro. Noi abbiamo un posto bellissimo, l'Italia è un posto bellissimo e ce l'abbiamo gratis, ce l'ha regalato il buon Dio - ha dichiarato il ministro all'AGI -. Il turismo religioso, è chiaro, è nella storia del nostro paese. La sostenibilità è mettere insieme tutte queste bellezze garantendone la durata nel tempo, sostenibilità dal punto di vista ambientale ed ecologico ma soprattutto rispetto dei siti, tutela dei siti e imparare a visitare i siti. Non soltanto far la foto e andarsene ma conoscere la storia e la cultura richiede un po' di tempo. Il nostro lavoro è far capire che c'è questa possibilità di vivere in maniera diversa i siti, il turismo, con più tempo, più calma e più pace».

E sulla necessità di un'offerta turistica di qualità ha risposto all'AGI: «Il mercato de turismo mondiale sta diventando sempre più competitivo e lo vinco con la qualità. Noi abbiamo la fortuna di avere posti meravigliosi come la Costiera ma la qualità va coltivata e non vuol dire solo qualità del turismo alto spendente, ma qualità ad ogni livello di offerta, ad ogni livello di prezzo, qualità significa fidelizzare i turisti, farli tornare, far venire chi ancora ha idea di venire in Italia ma si trova bloccato da tanti vincoli. Se lavoriamo tutti insieme in quest'ottica, quella della qualità totale nell'industria del turismo, vinciamo la sfida». Prima di lasciare Scala il ministro è stato omaggiato di una cassa di prodotti tipici locali.