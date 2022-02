Maiori, Sindaco Capone: «Con il depuratore puntiamo alla bandiera blu»

Scritto da (Redazione LdA), martedì 8 febbraio 2022 18:00:31

Ultimo aggiornamento martedì 8 febbraio 2022 18:00:31

Com'è ormai noto, il 19 gennaio scorso è stata aggiudicata la gara per i lavori di progettazione e realizzazione del depuratore consortile di Maiori in zona Demanio. Ora si attendono il progetto esecutivo e i diversi pareri dell'Autorità di bacino, della Capitaneria di porto e della Soprintendenza. Poi tutto sarà discusso in una Conferenza dei Servizi. L'idea è quella di realizzare l'impianto in trenta mesi.

L'inviato del TgR Campania Enzo Ragone è giunto a Maiori per intervistare il primo cittadino, Antonio Capone, in merito ai benefici dell'impianto, contestato dal Comitato "Tuteliamo la Costiera Amalfitana".

«Chi contesta il progetto - ha detto il Primo Cittadino - non si rende conto che un paese turistico non può vivere senza un impianto di depurazione e quindi mette in discussione il futuro turistico della città. L'impianto di depurazione significa migliore certificazione della qualità delle acque, significherà bandiera blu, che ci darebbe un lustro e un prestigio a livello internazionale».

