Depuratore a Maiori, consigliera D'Amato: «Prima si pensi alla vetusta rete idrica e fognaria!»

Scritto da (Redazione LdA), venerdì 24 dicembre 2021 12:13:30

Ultimo aggiornamento venerdì 24 dicembre 2021 12:13:30

Lo scorso 17 dicembre, a Maiori, la cittadinanza è stata messa a dura prova da un'interruzione idrica che è durata circa 8 ore. La causa? L'ennesimo guasto improvviso alla tubazione principale della condotta idrica.

In merito a ciò, si è espresso il gruppo di minoranza "Maiori di nuovo": «Da tempo diciamo e scriviamo che le precarie condizioni della rete fognaria ed idrica di Maiori dichiarano una vera e propria emergenza, senza parlare del limite di copertura sul territorio di quest'ultima. Tant'è che non esiste una mappatura tecnica di queste condotte, ma solo schemi risalenti agli interventi effettuati nei lontani anni ‘80 e l'arretratezza delle strutture e la mancanza di tratti importanti del sistema fognario costringerebbe chi abita in queste zone del territorio ad auto-spurgo privato che, spesso, dà adito a sversamenti illegittimi a mare dei liquami. Ma sembra che nessuno se ne sia mai accorto... da decenni».

«Non vogliamo confondere i piani - ha specificato il capogruppo Elvira D'Amato - tra questa emergenza e quella del DEPURATORE né fare classifiche su quelle opere che si ritengono prevalenti in termini di esigenza del territorio: sono tutte necessarie, così come ci ha ribadito la sentenza della Corte europea di giustizia con una recente sentenza dello scorso 6 ottobre 2021. Come #MAIORIDINUOVO ha ribadito più volte ed in ogni sede, i fondi disponibili per il DEPURATORE nascono sia per le fognature che per le condotte idriche».

E poi ha chiosato: «Tanto è chiaro tutto ciò quanto necessario andare avanti nel confronto in ogni sede istituzionale in modo risoluto e seguendo l'infallibile guida della ragionevolezza. La costruzione di ogni casa comincia dalle fondamenta: i nostri amministratori e progettisti preferiscono cominciare dal tetto!!!».

Leggi anche:

Maiori, il depuratore e la sentenza della Corte Europea. D'Amato: «Incongruenze nel progetto dell'impianto consortile»