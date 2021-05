Riparte il turismo in Costa d'Amalfi, riaprono i grandi alberghi

Scritto da Emiliano Amato (redazione), martedì 18 maggio 2021 10:53:39

Ultimo aggiornamento martedì 18 maggio 2021 11:11:21

di Emiliano Amato

Riparte il turismo in Costiera Amalfitana. Tra il 20 e il 28 maggio riaprono gli alberghi più esclusivi, tra Positano, Amalfi e Ravello, pronti ad accogliere i turisti con attenzione ai protocolli di sicurezza.

Gli annunci delle riaperture da parte del governo, con i graduali allentamenti delle misure anticovid, e la campagna vaccinale che sta producendo i primi positivi risultati (in netto calo il numero dei contagi su scala nazionale), regalano moderato ottimismo al settore della ricettività che in Italia, secondo l'ultimo rapporto Enit (prima della pandemia) pesava per circa il 13% del Prodotto interno lordo.

«Ci sono buoni segnali, le previsioni per la stagione sono ottimistiche - spiega Andrea Zana, general manager de Il San Pietro di Positano - sicuramente migliori dello scorso anno in cui riaprimmo il 3 luglio. Registriamo un netto aumento delle prenotazioni di ospiti italiani ed europei, mentre riavremo gli americani da luglio. Per ora abbiamo pianificato la chiusura alla fine di ottobre».

Per quanto riguarda il rispetto dei protocolli di sicurezza interna, in attesa che tutti gli operatori del comparto turistico della Costa d'Amalfi siano vaccinati (previsto entro questa settimana l'inizio della campagna vaccinale straordinaria predisposta da Asl Salerno e Confindustria), confermate le stesse prescrizioni, o quasi, dello scoro anno, con purificazioni d'aria nelle singole camere e negli spazi pubblici interni, costante sanificazione degli ambienti, dei bagagli dei clienti all'arrivo e tamponi rapidi al personale dipendente con cadenza settimanale. Naturalmente uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuale e rispetto del distanziamento interpersonale.

«Il nostro personale è già formato - prosegue Zana -. Lavoreremo col 10% in meno di camere rispetto alla capacità abituale, proprio per poter rispettare i protocolli. Gli accessi a spa, palestra e piscina saranno contingentati e gestiti su prenotazione. Ai clienti garantiremo più spazi all'aperto grazie anche alle nostre tre linee di ristorazione, con formule veloci per il bar».

Dal 16 maggio è abolito l'obbligo di quarantena per chi arriva in Italia dai paesi dell'Unione Europea, da quelli dell'area Schengen che non fanno parte dell'Unione e da Regno Unito e Israele. Revoca che dovrebbe essere presto ampliata anche a turisti provenienti da Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti, che si aggiungeranno ai voli Covid-tested già sperimentati con gli Stati Uniti. Resta invece l'obbligo di esibire un certificato che dimostri l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti l'ingresso in Italia.

«Bisogna attendere il tempo di reazione dei mercati rispetto all'allentamento delle misure - dichiara Mariella Avino, managing director dell'hotel Palazzo Avino di Ravello -. La maggior parte delle compagnie aeree richiede test negativi al Covid alla partenza del cliente dall'albergo. Dovremo, anche d'accordo con gli altri colleghi, organizzare in struttura un servizio per la somministrazione di tamponi rapidi al ceck-out. Intanto attendiamo di vaccinare il personale a stretto giro".Sulle prenotazioni: "Il sentiment è più positivo rispetto allo scorso anno ma non vedremo presenze inglesi prima di luglio e americane prima di agosto e settembre. Puntiamo sul mercato italiano maggiormente per i fine settimana».

«Cominciano ad arrivare prenotazioni dal mercato italiano per i mesi di maggio e giugno - conferma Andrew Camera, direttore dell'hotel Santa Caterina di Amalfi -. Da luglio cominceremo a rivedere gli americani che per tradizione gradiscono trascorrere le vacanze da noi nei mesi di settembre e ottobre. Ci aspettiamo un incremento delle prenotazioni proprio per quei mesi. Purtroppo attualmente sono state preferite altre destinazioni come Grecia e Portogallo che si sono fatte trovare già pronte».

In quanto alla sicurezza in albergo: «I nostri rigorosi protocolli interni sono rimasti pressoché invariati rispetto allo scorso anno. La struttura garantirà come sempre piena assistenza al cliente. Il pass verde e i controlli a varchi e confini saranno garanzia all'arrivo. Unica novità riguarda il test obbligatorio per il cliente prima della partenza».