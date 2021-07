Authentic Amalfi Coast: dalla Costiera foto e racconti per 28 sedi internazionali Enit

Scritto da (redazione), sabato 3 luglio 2021 20:40:23

Ultimo aggiornamento sabato 3 luglio 2021 20:46:07

A un anno dall'importante appuntamento svoltosi in Costiera che ha coinvolto il Distretto Turistico Costa d'Amalfi, la Rete Sviluppo Turistico della Costa d'Amalfi e i membri dell'Enit - Agenzia Nazionale del Turismo, si intensificano le collaborazioni e i progetti volti a valorizzare la Destinazione a livello internazionale. Ora è il momento della campagna visual in tutto il mondo: la Costiera sarà promossa con foto esclusive e storytelling curate dal Distretto e amplificate da Enit attraverso le proprie sedi estere.

A febbraio 2020 Enit ha stipulato un ampio e solido rapporto di collaborazione con il Distretto Turistico Costa d'Amalfi, la Rete Sviluppo Turistico Costa d'Amalfi durante l'evento Enit meets Authentic Amalfi Coast tenutosi in Costa d'Amalfi dove gli operatori dell'ecosistema della Costiera hanno incontrato la direzione marketing e i responsabili delle sedi estere dell'Agenzia Nazionale del Turismo.

L'obiettivo condiviso di questa cooperazione era creare un canale diretto per scambiarsi informazioni rilevanti e generare opportunità per la Destinazione e per Enit al fine di creare una narrazione originale della Costa D'Amalfi, andando oltre il mainstream.

A un anno dall'appuntamento gli spunti nati durante l'incontro ENIT meets Authentic Amalfi Coast sono diventati esecutivi. Il Distretto Turistico Costa d'Amalfi e la Rete Sviluppo Turistico Costa d'Amalfi ha messo a disposizione le proprie risorse per sviluppare una serie di progetti. Un percorso che ha lo scopo di valorizzare la destinazione e l'intera regione, in coordinamento con l'Assessorato al Turismo e alla Semplificazione della Regione Campania.

Ad oggi sono numerose le attività già realizzate e in via di realizzazione. Enit - Agenzia Nazionale del Turismo, infatti, ha sviluppato un robusto piano di marketing e PR internazionale che vede coinvolte la sede di Roma dell'Agenzia e i dipendenti nelle 28 sedi estere di Enit.

In questo contesto il Distretto Turistico Costa d'Amalfi si occupa attivamente della creazione di contenuti autentici in grado di esaltare quel patrimonio materiale ed immateriale tipico della destinazione che vengono pubblicati su importanti media company estere, con cui l'Agenzia ha instaurato, nel tempo, significative relazioni. Fra queste ELLE Belgique, Woman in Austria, Publituris in Portogallo, Oryol i Reshka, programma televisivo ucraino-russo prodotto da Teenspirit Ventures LTD e molti altri.

Inoltre, all'interno di questo ampio rapporto di cooperazione fra l'Agenzia Nazionale del Turismo, il Distretto Turistico Costa d'Amalfi e la Rete Sviluppo Turistico Costa d'Amalfi vengono organizzate una serie di iniziative indirizzate a tour operator, agenzie di viaggio, press, influencer. E' stato infine siglato un accordo di co-marketing fra il Distretto Turistico Costa D'Amalfi, la Rete Sviluppo Turistico con il management della sede a Francoforte di Enit-Agenzia Nazionale del Turismo, Cooperation 2021 - Costiera Amalfitana per un turismo sostenibile. Un'importante iniziativa che si svilupperà in due appuntamenti: uno a settembre che coinvolge i membri della stampa tedesca, e un altro a ottobre, che ospiterà in Costiera operatori del comparto turistico straniero in un Fam Trip esperienziale sulla sostenibilità della Costa d'Amalfi.