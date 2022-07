Tramonti, rilasciato l'uomo che rese la casa satura di gas. Non voleva uccidere la compagna, ma tentare il suicidio

Scritto da (Redazione LdA), martedì 5 luglio 2022 17:41:23

È stato rilasciato S.G, il 55enne di Tramonti che venerdì notte fu arrestato per tentato omicidio, dopo aver reso la sua abitazione satura di gas.

L'uomo, originario di Alessandria ma residente nella frazione Pendolo, ha dichiarato al Pubblico Ministero di aver aperto i fornelli della cucina con l'unico intento di togliersi la vita.

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia avrebbe spiegato di aver tentato l'insano gesto dopo aver appreso che, a sua volta, il figlio avrebbe tentato il suicidio in carcere, a Fuorni. Dopo aver appreso che il figlio era stato trasferito in ospedale, non era riuscito in nessun modo a contattarlo per stargli vicino.

A smontare l'accusa di tentato omicidio è stato il fatto che l'uomo, prima di accendere il gas, si sarebbe assicurato di aver chiuso la porta della stanza in cui dormiva la compagna.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha quindi respinto la richiesta di custodia cautelare, nonostante con il suo gesto - stando al racconto dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri intervenuti quella notte - si fosse sfiorata la tragedia.

