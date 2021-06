Si ustiona mentre brucia sterpaglie, 50enne di Ravello in elicottero al Cardarelli

Scritto da (redazione), lunedì 7 giugno 2021 18:58:37

Ultimo aggiornamento lunedì 7 giugno 2021 18:58:37

Attimi di paura questo pomeriggio a Ravello per un 50enne residente. Mentre stava bruciando alcune sterpaglie nel terreno della sua abitazione, a Sambuco, è stato investito da un'improvvisa fiammata.

L'uomo stava per accendere un fuoco avvalendosi di una bottiglia di alcool. Non appena ha spruzzato la pericolosa sostanza sul rogo, si è verificato il rischioso ritorno di fiamma.

L'uomo, C.G., è stato invaso dall'alcool incendiato che gli ha provocato ustioni su gran parte del corpo, compreso il viso. Subito è stato soccorso dai presenti, con la moglie lesta a portarlo in auto e a condurlo, senza perdere ulteriore tempo, al vicino Pronto Soccorso di Castiglione.

Preso in cura dai medici i turno che non hanno potuto far altro che medicargli le ustioni di primo, secondo e terzo grado per circa il 40% del corpo, il malcapitato è stato portato in ambulanza al porto turistico di Maiori dove ad attenderlo c'era un'eliambulanza che alle 17:47 lo ha trasferito d'urgenza al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli.