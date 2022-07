Si barrica in casa e accende il gas mentre la compagna dorme, uomo arrestato nella notte a Tramonti

Scritto da (Redazione LdA), sabato 2 luglio 2022 07:34:36

Ultimo aggiornamento sabato 2 luglio 2022 07:55:04

Un uomo è stato arrestato, a Tramonti, con l'accusa di tentato omicidio. La scorsa notte, non è chiaro per quale motivo, si è barricato in casa e ha acceso il gas.

Con lui convive la compagna, che si è svegliata - forse per il caldo - e, tutta intorpidita, si è accorta del forte odore di gas e ha chiamato i pompieri e i Carabinieri.

Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno trovato la casa già satura di gas e, con cautela si sono avvicinati al piano cottura per spegnere i fornelli. Se fossero arrivati anche qualche minuto più tardi ci sarebbe stato il serio rischio di un'esplosione, che avrebbe potuto coinvolgere anche le abitazioni del vicinato.

Gli uomini dell'arma hanno tratto in arresto l'uomo, che, avendo già inalato una quantità consistente di gas, era quasi incosciente.

L'uomo, originario del Nord ma residente da qualche anno nella frazione Pendolo, peraltro già noto alle Forze dell'ordine, è stato trasferito al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

(Foto di repertorio)