Ravello: bagni pubblici chiusi il 15 agosto, feci umane nei pressi della piazza [FOTO]

Scritto da (redazione), domenica 15 agosto 2021 20:09:42

Ultimo aggiornamento domenica 15 agosto 2021 20:56:23

Ravello, come il resto della costiera Amalfitana, è stata tra le mete più gettonate di questo Ferragosto. Tanti i visitatori, anche di giornata, che hanno preferito la Città della Musica nel giorno più caldo dell'anno e che in Piazza Vescovado non hanno potuto usufruire delle toilette pubbliche.

Dal 3 agosto scorso, proprio nei giorni di massima affluenza turistica, i servizi igienici non sono accessibili a causa dell'abbandono, repentino, dell'impresa che garantiva la gestione dei servizi, la quale ha rescisso il contratto col Comune di Ravello. Ora l'Amministrazione comunale non riesce a reperire personale che assicuri il servizio di pulizia e igienizzazione degli ambienti.

E questo pomeriggio tra le vie del centro storico sono state rinvenute addirittura feci umane. All'interno del supportico di Villa Rufolo, a Via dell'Annunziata, a una quarantina di metri dalla piazza, qualcuno non ce l'ha fatta a resistere, lasciando finanche fazzoletti di carta utilizzati per pulirsi dove la lordura è stata depositata. Un'immagine indegna, che mortifica Ravello, centro ad alta vocazione turistica di fama mondiale incapace di garantire servizi minimi all'utenza.

>Leggi anche:

Ravello, incuria e abbandono dei bagni pubblici. Il Comune li chiude [FOTO]