Paura a Ravello, auto in fiamme a San Cosma. Ipotesi corto circuito [FOTO]

Scritto da (redazione), lunedì 11 ottobre 2021 21:22:47

Ultimo aggiornamento lunedì 11 ottobre 2021 22:17:49

Paura questa sera a Ravello dove, poco prima delle 21.00, un'auto è andata a fuoco in località San Cosma. In pochi minuti la Lancia Delta in sosta sul bordo della strada al disotto del costone roccioso è stata inghiottita dalle fiamme levatesi alte (nella foto).

Gli abitanti della zona, allertati dagli astanti del bar della piazzetta, hanno fatto in tempo a rimuovere le proprie auto parcheggiate nelle vicinanze. Tra queste una alimentata a gas metano.

Per fortuna non vi sono persone o altre vetture coinvolte. A nulla è servito l'intervento, seppur tempestivo, dei presenti, per estinguere il rogo.

L'auto era stata parcheggiata poco tempo prima da un giovane di Scala giunto al bar. Con tutta probabilità le fiamme sono state generate da un corto circuito. Sul posto si stanno portando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori.