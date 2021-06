Nuova emergenza idrica a Ravello: a San Cosma cittadini esasperati dopo undici ore senz’acqua

Scritto da (redazione), mercoledì 23 giugno 2021 09:02:32

Quasi undici ore senz'acqua. Dalle 19.00 di ieri per i residenti delle frazioni di San Cosma e Torello nuovi disagi a causa della nuova repentina interruzione della fornitura idrica. E se nelle zone alte di Ravello la situazione è tornata alla normalità intorno alle 22.00, in quelle basse per tutta notte, fino a stamattina, rubinetti a secco.

Giornate come queste sono impensabili nel bel mezzo della stagione estiva. Stando a quanto appreso il disservizio dipende dai lavori di sostituzione della condotta idrica difettosa di Via Zia Marta, a Castiglione, i cui lavori dovrebbero essere completati in giornata.

Intanto da Ausino e Comune di Ravello nessuna comunicazione alla popolazione, come se il problema non esistesse.

Sul caso è intervenuto il consigliere comunale di minoranza Nicola Amato: «In risposta alle tante richieste di informazioni e di intervento in merito alla carenza di acqua potabile, mi viene riferito da personale dell'Ausino che in giornata i lavori di riparazioni della condotta adduttrice saranno completati. Al momento si sta collegando la parte bassa della condotta con successiva apertura del flusso in saluta verso Ravello. Speriamo che entro mezzogiorno si ritorni alla normalità. Nelle more sarebbe opportuno avere la disponibilità di autobotti per i casi più urgenti».