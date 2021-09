Minori, non rispetta divieto di avvicinamento a ex fidanzata: 33enne finisce ai domiciliari

Scritto da (redazione), venerdì 3 settembre 2021 13:18:15

Ultimo aggiornamento venerdì 3 settembre 2021 13:19:59

Aveva atteso l'autobus di linea alla fermata di Minori. A bordo c'era la sua ex fidanzata verso cui si è avvicinata: poche parole di scherno e una pacca sulla spalla per poi riscendere. Un'iniziativa che è costata l'arresto a C.D., 33enne di Minori, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata di Amalfi.

Nella serata di ieri i Carabinieri della stazione di Maiori hanno eseguito ordinanza di custodia cautelare domiciliare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, dott.ssa Gerardina Romaniello.

L'uomo era già stato posto ai domiciliari per i reati di stalking e maltrattamenti. Aveva persino diffuso foto intime della ragazza a cui non poteva avvicinarsi per il raggio di 100 metri, con obbligo di soggiorno nel comune di Minori.