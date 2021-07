Costa d’Amalfi, anziana cade in casa e batte la testa. E' grave

Scritto da (redazione), domenica 18 luglio 2021 11:00:32

Ultimo aggiornamento domenica 18 luglio 2021 11:08:07

Intervento dell'eliambulanza questa mattina in Costa d'Amalfi per il trasferimento all'Ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno di una 84enne di Maiori in codice rosso.

L'anziana questa mattina è caduta in casa e ha battuto violentemente la testa. Soccorsa in ambulanza, è stata portata al Pronto Soccorso di Castiglione: dagli esami strumentali, la tac ha evidenziato un forte trauma cranico con fratture ossee e un'importante emorragia cerebrale. Le sue condizioni sono gravi.

Riportata a Maiori, l'eliambulanza è atterrata al campo sportivo, nel Demanio, a causa delle note indisponibilità del porto turistico.

Alle 11.00 l'anziana è stata trasferita al reparto di Neurologia - Stroke Unit del nosocomio salernitano.

Foto d'archivio