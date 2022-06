Brutto incidente nella galleria di Vico Equense, 4 i veicoli coinvolti con due feriti trasportati in ospedale

Scritto da (LdA Journals), giovedì 23 giugno 2022 18:17:45

Un brutto incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi in Penisola Sorrentina.

Per motivi ancora non chiari, quattro veicoli, tra cui un Viano, che viaggiavano in direzione Napoli, sono stati coinvolti in un incidente all'interno della galleria di Pozzano-Seiano, nel tratto che da Vico Equense porta a Castellammare di Stabia. Due le persone ferite, trasportate d'urgenza in ambulanza in ospedale.

Intervenuti i soccorsi per ripristinare le condizioni di sicurezza, le forze dell'ordine hanno chiuso il tunnel.

Inevitabili rallentamenti su tutte le arterie coinvolte.

Fonte e Foto:Aequa News