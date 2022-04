Blocco dei pagamenti elettronici in tutta Italia, servizi ripristinati

Scritto da (LdA Journals), venerdì 15 aprile 2022 13:51:23

Ultimo aggiornamento venerdì 15 aprile 2022 13:51:23

Risolti i problemi che hanno provocato disservizi in varie zone in Italia sui pagamenti digitali, con carte e bancomat che passano dai circuiti gestiti da Nexi. Sono state a centinaia le segnalazioni, soprattutto sui social network, per il blocco dei pagamenti elettronici. In molti si sono lamentati dell'l'impossibilità ad usare sia il bancomat che la carta di credito. I disagi sono stati ancora più pesanti visto che si tratta del venerdì prima delle vacanze pasquali con la maggior parte dei cittadini intenta a fare la spesa senza però avere la possibilità di pagarla.

Caos nei supermercati con la clientela costretta ad abbandonare la spesa. Nexi sta investigando con i tecnici per accertare esattamente cosa sia avvenuto, ma intanto i sistemi sono stati ripristinati e funzionano regolarmente, secondo quanto riferisce un portavoce della società, salvo possibili code a livello locale sul riavvio di singoli dispositivi.

La polizia postale, che ha confermato il ripristino di bancomat e pos, ha spiegato che, al momento, non ci sono evidenze di un attacco hacker. In tilt questa mattina, servizi che hanno funzionato a singhiozzo, anche le linee dati e voce, sia terrestri che celluari.

Fonte: TGCOM24