Ancora una frana sulla Statale Amalfitana 163 nel comune di Positano /foto

Scritto da (LdA Journals), sabato 4 dicembre 2021 06:21:40

Ultimo aggiornamento sabato 4 dicembre 2021 07:10:23

Come previsto dall'allerta meteo diramata ieri dalla Protezione civile della regione Campania, prevedendo smottamenti anche in assenza di pioggia, il terreno reso pesante dalla pioggia questa notte ha causato un crollo sulla Statale 163 Amalfitana all'altezza del bivio per Montepertuso, nel Comune di Positano.

Lo smottamento si è verificato dopo la mezzanotte e nel crollo non sono state coinvolte persone o cose. Sul posto era installato un andito per lavori di consolidamento.

Proprio l'andito ha evitato il peggio, frenando parzialmente la caduta del materiale franoso.

Sul posto gli uomini del distaccamento di Maiori dei Vigili del Fuoco, coadiuvati dai militari dell'Arma dei Carabinieri e dai sanitari del 118 e dal personale dell'Anas.

Per scongiurare la chiusura della Statale, come comunicato dalle pagine di Positano Notizie, sul posto sono state chiamate due aziende locali (la ditta Avitabile Trasporti e la ditta di Fabio Fusco) che già dalle 2.30 di questa mattina sono in azione per rimuovere i detriti.

Più di 25 metri cubi di materiale è stato già rimosso e la circolazione di oggi, sabato 4 dicembre, non dovrebbe subire rallentamenti.

Aggiornamento ore 7:00

La sede stradale è quasi completamente sgombra da materiale franoso e la circolazione è regolare, come attestano le foto in basso nella gallery aggiunte pochi minuti dopo le 7:00.