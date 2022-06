Amalfi: improvviso blackout lascia al buio i fedeli durante la processione di Sant'Andrea /Foto

Scritto da (LdA Journals), lunedì 27 giugno 2022 21:52:41

Ultimo aggiornamento lunedì 27 giugno 2022 22:06:38

Un improvviso blackout in Costiera Amalfitana ha interessato alcune zone di Ravello e Scala e la quasi totalità del territorio di Amalfi dove si stava svolgendo la processione di Sant'Andrea.

A Scala il Sindaco ha comunicato, a mezzo social, di aver "tempestivamente provveduto a segnalare l' improvvisa mancanza di energia elettrica in una parte del territorio. I tecnici dell' Enel sono già al lavoro per ripristinare il servizio." Anche a Ravello l'amministrazione guidata da Paolo Vuilleumier ha comunicato "che in parte del territorio Ravellese si sta verificando una improvvisa mancanza di energia elettrica e i tecnici Enel sono già al lavoro per ripristinare il servizio."

Ad Amalfi, invece, la nostra diretta è stata interrotta dall'imprevista interruzione della corrente elettrica, con la città piena di fedeli e turisti rimasta completamente al buio.

L'Enel non ha ancora comunicato l'entità del guasto e i tempi di ripristino. Intanto il buio ha reso ancora più suggestivo lo spettacolo pirotecnico che ha avuto regolarmente luogo.