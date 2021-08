Amalfi, cade da barca e si ferisce con elica: turista tedesco in ospedale

Scritto da (redazione), giovedì 12 agosto 2021 21:39:24

Ultimo aggiornamento giovedì 12 agosto 2021 22:32:52

Incidente in mare questa sera in Costiera Amalfitana. Un'imbarcazione ha travolto un giovane turista di nazionalità tedesca. L'episodio è avvenuto poco prima delle 20.00 a pochi metri dalla costa di Vettica di Amalfi, in corrispondenza della spiaggetta di Duoglio.

Stando a quanto appreso, il malcapitato si trovava a bordo dell'imbarcazione presa a noleggio e, per cause in via di accertamento, sarebbe finito in mare toccando l'elica. Il 34enne teutonico ha riportato gravi ferite agli arti inferiori: soccorso dallo stesso skipper, è stato trasbordato al porto di Amalfi dove ad attenderlo c'era un'ambulanza del 118 per il trasferimento in codice rosso al pronto Soccorso di Castiglione

A coordinare i soccorsi i volontari dell'associazione Croce di Sant'Andrea a supporto della Capitaneria di Porto. Sottoposto alle cure necessarie, il medico di turno ha provveduto a suturare le profonde ferite alle gambe e ai glutei.

Intanto il conducente dell'imbarcazione, un residente del posto, è stato sottoposto a interrogatorio da parte del comandante dell'ufficio marittimo locale di Amalfi, Oronzo Montagna, chiamato a fare luce sull'episodio e ad accertare responsabilità.

AGGIORNAMENTI

Il 34enne è risultato positivo all'alcool test. Necessario per lui il trasferimento in ambulanza presso il reparto di chirurgia d'urgenza dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.

Foto d'archivio