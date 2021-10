A Tramonti riunito il direttivo Città del Vino Campania

Scritto da (redazione), domenica 31 ottobre 2021 11:30:25

Ultimo aggiornamento domenica 31 ottobre 2021 11:32:58

Si è riunito venerdì scorso al Municipio di Tramonti, il direttivo del Coordinamento Regionale delle Città del Vino della Campania, presieduto da Raffaele Ferraioli. Sono risultati presenti: Marco Razzano di Sant'Agata dei Goti (Benevento), Enzo Luciano di Aquara (Salerno), Michele Foschini di Guarda Sanframondi (Benevento), Vincenzo Savino di Tramonti che ha fatto gli onori di casa.

L'ordine del giorno, imperniato sulla nomina del rappresentante nel Direttivo Nazionale ha visto, dopo la votazione unanime di Marco Razzano, si è sviluppato in alcune proposte operative come di seguito riassunte.

Il presidente Ferraioli ha prospettato la necessità di sottoporre alla Regione Campania il rilancio delle Strade del Vino, quale strategia di organizzazione dell'offerta in sintonia con le aspirazioni della domanda. L'ex presidente della Comunità Montana ha, inoltre, fatto presente il problema dell'espansione delle aree vitate.

«E' l'obiettivo sul quale puntare, tenuto conto che non ho solo un valore economico - sottolinea Ferraioli - ma è funzionale con la difesa del paesaggio culturale, all'attenuazione del rischio di dissesto idrogeologico, col contrasto del fenomeno degli incendi boschivi, col rafforzamento della relazione fra prodotto, turismo e territorio».

Marco Razzano si è impegnato a invitare l'Assessore Regionale all'Agricoltura a un "sopralluogo" a breve per la constatazione diretta di quanto rappresentato e per l'individuazione di tutte le misure più opportune da adottare. Ha prospettato, inoltre, la riedizione della Wine Card, già sperimentata in passato, quale strumento attrattore e di facilitazione per gli enoturisti.

Il vicesindaco di Tramonti, Savino, ha fatto presente che l'Associazione non ha mai provveduto a versare le quote, sia pure irrisorie, al Coordinamento e per conseguenza non è stato mai possibile redigere un bilancio. Per questo motivo ha proposte di sollecitare tale adempimento, facendosene carico.

Michele Foschini ha prospettato l'opportunità di organizzazione workshop, seminari, corsi di formazione (anche on-line) sui temi delle strategie territoriali per l'ospitalità diffusa e per l'enogastronomia, previo sondaggio fra i potenziali utenti.

Enzo Luciano, presidente dell'UNCEM Campania, ha auspicato una più stretta collaborazione fra i due organismi, che ne potenzi l'azione di tutela degli interessi che essi sono chiamati a tutelare.

Immaginata l'organizzazione di un'assemblea unitaria, congiunta, per verificare la fattibilità di tale. Le proposte formulate sono state tutte approvate all'unanimità.