Regione Campania, inaugurato il percorso di cura e trattamento del piede diabetico al "Pineta Grande"

Inserito da (PNo Editorial Board), giovedì 7 dicembre 2023 11:01:29

Ieri mattina, 6 dicembre, la Regione Campania ha inaugurato il percorso di cura e trattamento del piede diabetico presso il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno.

L'iniziativa, risultato di un progetto congiunto tra l'Azienda Sanitaria e l'Ospedale, consentirà di intervenire in maniera tempestiva e precoce sui pazienti.

«Noi abbiamo assunto la cura del diabete come una priorità, ci siamo dati come programma di passare da 50 a 90 centri antidiabete sul territorio regionale. È uno sforzo enorme, ma necessario per ridurre il numero annuo delle amputazioni e fare un lavoro di prevenzione attraverso una rete territoriale di assistenza ai pazienti», ha detto il governatore Vincenzo De Luca.