"Vicoli in Arte": polemiche sulla rassegna culturale di Positano

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), martedì 15 ottobre 2024 09:23:42

A Positano, il clima politico si accende attorno alla quarta edizione della rassegna culturale "Vicoli in Arte", giunta quasi a conclusione. Con un costo preventivato di 120mila euro, l'iniziativa, che avrebbe dovuto animare i vicoli della città, è stata invece confinata nelle piazze Flavio Gioia e Piazza dei Racconti, suscitando critiche da parte dell'opposizione. In un video pubblicato sui social, Gabriella Guida, capogruppo consiliare di "Su per Positano", ha espresso perplessità sull'effettiva riuscita dell'evento, accusando l'amministrazione di aver riproposto «lo stesso copione, gli stessi spettacoli e interpreti per quattro anni di fila», con scarso coinvolgimento reale della comunità. «Senza andare troppo oltre nel delineare lo strano incastro di personaggi e pagamenti vorremmo oggi ricordare a chi ha voluto questa rassegna che sia la cultura che l'intrattenimento si fanno in un altro modo e che i vicoli in questo paese sono rimasti in disparte, sudici e abbandonati al proprio destino».

Immediata la replica del Sindaco Giuseppe Guida, che ha difeso con vigore l'iniziativa, sottolineando l'importanza dell'impegno artistico e culturale. «È avvilente notare come, ancora una volta, la minoranza punti il dito contro artisti e tecnici che lavorano per arricchire la nostra città di cultura e arte. Sono convinto che, nell'ambito di un confronto politico tra visioni contrapposte, non si possa e non si debba mai mancare di rispetto a persone che con il loro lavoro e con le loro qualità, comprovate da curricula di alto spessore e di livello nazionale, creano cultura nell'interesse della nostra città», ha dichiarato il Sindaco, che ha annunciato la condivisione di un video dell'evento per mostrare il valore della manifestazione, definendo il lavoro dei giovani come «una storia di fede e tradizione che promuove inclusione, amicizia e amore».

Non si è fatta attendere la controreplica del gruppo di minoranza, che ha accusato il Sindaco di sviare la critica «dicendo che attacchiamo artisti e ragazzi. Un poco abile tentativo di schivare la critica indirizzata esplicitamente e lui e alle iniziative da lui fortemente volute».«Se critichiamo la gestione del traffico, dice che siamo contro i vigili; se constatiamo che la sanità è un problema, dice che ce la prendiamo con i volontari; ora che abbiamo espresso un giudizio sulla gestione fallimentare della cultura, dice che ce la prendiamo coi bambini», ha dichiarato il gruppo, chiedendo una «rendicontazione puntuale della tassa di soggiorno per un'analisi approfondita dei vantaggi che questa assicura ai cittadini e ai turisti, compresi gli artisti, i ragazzi di Positano e gli spettatori che sta ignobilmente usando come paravento».