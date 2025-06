Urne aperte fino alle 23: alle 12 affluenza al 7,4%

Inserito da (Admin), domenica 8 giugno 2025 15:30:08

Urne aperte in tutta Italia oggi e domani per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. Si potrà votare oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Secondo il primo rilevamento delle ore 12, l'affluenza nazionale si attesta al 7,4%, ben lontana dal 50%+1 necessario per rendere validi i quesiti.

Anche a Maiori, dove una meravigliosa e calda giornata di sole sta contribuendo a rallentare l'affluenza, la percentuale di cittadini che hanno già votato è vicina a quella nazionale.

Nelle ultime giornate il clima politico nazionale si è infiammato: dal palco di Roma, i leader di Pd, M5s e Avs hanno lanciato un appello finale per andare a votare, suscitando anche critiche on line del centrodestra che ha parlato di violazione del silenzio elettorale. Il governo e la maggioranza si sono invece schierati per l'astensione. La premier Giorgia Meloni ha annunciato che si recherà al seggio, ma non ritirerà le schede.

Resta ora da vedere se nelle prossime ore l'affluenza subirà un incremento tale da avvicinarsi al quorum.