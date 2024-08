Spese "eccessive" in Campania secondo il Siope: polemiche contro De Luca per la gestione dei fondi pubblici

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), mercoledì 14 agosto 2024 17:43:19

La Regione Campania è al centro delle polemiche per le spese eccessive registrate nel 2023, soprattutto in confronto ad altre regioni italiane.

Secondo i dati elaborati dal Siope, il sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze che monitora le operazioni degli enti pubblici, la Campania ha speso ben 715.203,77 euro per servizi di traduzione e interpretariato. Una cifra che - nota "Il Secolo d'Italia" - risulta sproporzionata se si considera che la Lombardia, una regione con il doppio degli abitanti e dei comuni, ha speso per gli stessi servizi solo 32.506,74 euro nello stesso periodo. Questo significa che la Campania ha speso 20 volte in più della Lombardia. Le spese sostenute dalla Regione Campania riguardano i traduttori simultanei e gli interpreti, servizi richiesti quando l'ente organizza convegni o eventi con la partecipazione di relatori stranieri.

Oltre a queste spese, i dati Siope rivelano altre cifre notevoli, come i 160.028,45 euro spesi dalla Campania per le indennità destinate agli organi istituzionali dell'amministrazione regionale e oltre 15 milioni di euro per pagare gli stipendi ai politici. Anche in questo caso, la Campania si distingue per gli importi elevati rispetto alla Lombardia, che ha speso 3.390.674,30 euro per le stesse voci di bilancio.

Di fronte alle critiche, Vincenzo De Luca ha replicato definendo le accuse "del tutto campate in aria" e ha sottolineato che la Campania rappresenta "un modello di trasparenza e rigore spartano". In tono ironico, ha aggiunto: "Per favore, a Ferragosto niente grappini", indirizzando il commento ai critici del Nord.

Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha replicato: "A chi accusa il Nord di proporre ‘dati campati in aria' e quindi citare numeri falsi, faccio notare che questi dati sono rilevazioni del Siope, ovvero il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici della Ragioneria Generale dello Stato che rileva telematicamente incassi e pagamenti delle amministrazioni pubbliche. In buona sostanza: chi contesta questi numeri, contesta la Ragioneria Generale dello Stato".

Pronta la replica del Senatore salernitano di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, che ha accusato De Luca di una gestione "allegra" delle risorse pubbliche, sottolineando che mentre il Governatore spende cifre elevate per servizi accessori, settori cruciali come la sanità, i trasporti pubblici e le politiche di sviluppo rimangono trascurati. "I dati pubblicati conclamano che De Luca ha un'allegra gestione delle risorse pubbliche", ha affermato Iannone, aggiungendo che "per chi beve grappini la soluzione c'è, ma per chi è ubriaco senza bere non c'è speranza di trovare un rimedio."