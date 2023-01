Scontri sull'A1, due mesi di stop a trasferte tifosi Roma e Napoli

Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 14 gennaio 2023 15:56:56

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato oggi che probabilmente firmerà un provvedimento di prevenzione per limitare le trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi due mesi.

Una misura che arriva dopo che, lo scorso 8 gennaio, l'Autostrada del Sole è stata teatro di violenti scontri, con sassi e lacrimogeni, tra tifosi della Roma e del Napoli, causando code di 15 km.

Durante una conferenza stampa in Prefettura a Trieste, Piantedosi ha spiegato che queste misure di prevenzione non sostituiranno quelle individuali, come i Daspo, per gli individui che violano le norme di ordine pubblico. Tuttavia, ha aggiunto che non può evitare di considerare un provvedimento generale per quanto riguarda le due tifoserie.

(Foto: RaiNews)