Schmidt candidato a Firenze, De Luca: «Torna a Capodimonte se perde? Napoli non è una porta girevole»

sabato 27 aprile 2024

Com'è ormai noto, Eike Schmidt si è candidato a sindaco di Firenze. E per partecipare alla campagna elettorale ha chiesto un'aspettativa da direttore del museo di Capodimonte dopo la nomina di soli tre mesi fa.

«Sicuramente se perdessi, ma non penso di perdere, tornerò a Napoli a gestire il museo di Capodimonte, su questo non c'è dubbio, l'ho detto fin dall'inizio», ha dichiarato ieri, intervistato su Lady Radio.

Una dichiarazione che non è andata bene al governatore Vincenzo De Luca.

«Abbiamo una situazione di precarietà nei due principali musei che abbiamo a Napoli, Capodimonte e il Mann. Abbiamo sostituti di valore, Osanna, Rocca, ma non è possibile che due istituzioni culturali di questo valore debbano attendere le comodità di un candidato sindaco di Firenze che comunica questa mattina che se va male a Firenze torna a Napoli, ma mica è una porta girevole», ha detto alla Prefettura di Napoli nel corso di un convegno dedicato alla cultura.

A replicare è il Senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

«De Luca dovrebbe pensare che Schmidt esercita un suo diritto civile proprio come fa qualche professore universitario di Cassino che fa il Parlamentare. La solita doppia morale del Governatore che dovrebbe guardare ad un palmo di naso per provare imbarazzo. De Luca sputa in cielo e vorrebbe raccontare che piove, anche a se stesso. Peraltro governa da nove anni e non ha fatto per la cultura campana neanche un decimo di quello che Sangiuliano ha fatto in appena diciotto mesi».

