Rosario Pacifico alla guida di Azione Salerno: 15 marzo un Congresso Regionale per il futuro del partito in Campania

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), lunedì 3 marzo 2025 13:50:56

Azione Campania si avvicina a un momento decisivo per il proprio percorso politico e organizzativo con il Congresso Regionale, in programma sabato 15 marzo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l'Hotel Holiday Inn di Napoli, al Centro Direzionale. L'evento rappresenterà non solo la chiusura di un intenso ciclo congressuale, ma anche un'opportunità per delineare il futuro del partito nella regione.

Tra i protagonisti dell'appuntamento ci sarà anche Rosario Pacifico, recentemente eletto segretario territoriale di Azione Salerno. La sua nomina è il risultato di un percorso di partecipazione e confronto avviato con i congressi provinciali, che hanno visto la designazione di nuovi segretari anche nelle altre province campane: Mimmo Gambacorta per Avellino, Cesario Villano per Caserta e Oliver Mollo per Napoli.

Il Congresso Regionale vedrà la presenza dei segretari provinciali e del Commissario Regionale di Azione Campania, Luigi Bosco, che ha guidato il partito in questa fase di consolidamento sul territorio. Oltre ai rappresentanti di Azione, saranno presenti esponenti delle principali forze politiche attive in Campania, con l'intento di avviare un dibattito aperto su questioni strategiche per lo sviluppo della regione.

L'incontro sarà un'occasione di confronto e di elaborazione di nuove strategie, con un focus su infrastrutture, lavoro, legalità e innovazione, temi chiave per il rilancio della Campania. La leadership di Pacifico Rosario a Salerno rappresenta un tassello fondamentale nel rafforzamento del partito in un territorio cruciale, dove Azione punta a offrire una proposta politica seria e concreta ai cittadini.