Regionali Campania, Vietri (FdI): «De Luca su Fico? Altro che campo progressista, sembra una Corrida»

Politica

La deputata campana di Fratelli d’Italia commenta le dichiarazioni del governatore

Regionali Campania, Vietri (FdI): «De Luca su Fico? Altro che campo progressista, sembra una Corrida»

Imma Vietri critica le uscite del presidente De Luca dopo l’investitura di Roberto Fico e l’esclusione dal PD: «Solo accordi sottobanco e personalismi, nessuna visione per i cittadini campani. La candidatura di Piero De Luca è il risultato di un patto di potere, non di un confronto democratico».

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), martedì 9 settembre 2025 10:47:56

"Le dichiarazioni del presidente De Luca - 'Se il buongiorno si vede dal mattino, allora... buonanotte!' - non lasciano spazio a interpretazioni: ottenuto l'accordo per il figlio, ora si dichiara fuori gioco, tra una stoccata al PD che lo esclude dalla festa dell'Unità e una battuta al vetriolo contro il Movimento 5 Stelle e l'investitura di Fico". Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d'Italia Imma Vietri. "Altro che coalizione progressista: sembra una corrida in cui ognuno tira fendenti all'altro, e nessuno si preoccupa minimamente dei problemi reali dei cittadini campani. Una cosa però è certa: quando la sinistra litiga prima ancora di partire, il copione è chiaro ed è sempre lo stesso. La verità è che non hanno ne' idee ne' visione per la Campania. Solo accordi sottobanco, personalismi e candidature calate dall'alto. E dovremmo davvero credere che siano capaci di governare? Anche no. Il presidente De Luca - aggiunge - si dice scandalizzato perché, a suo dire, qualcuno negherebbe a suo figlio il diritto di essere valutato per quello che è. Ma qui nessuno sta mettendo in discussione i diritti costituzionali di Piero De Luca: ciò che è evidente a tutti cittadini compresi è che la sua candidatura alla segreteria del PD Campania è il frutto di un accordo politico e di potere, non certo di un confronto democratico o di una selezione trasparente basata sul merito".

 

