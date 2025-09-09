Regionali Campania, Vietri (FdI): «De Luca su Fico? Altro che campo progressista, sembra una Corrida»

Tu sei qui: PoliticaRegionali Campania, Vietri (FdI): «De Luca su Fico? Altro che campo progressista, sembra una Corrida»
Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), martedì 9 settembre 2025 10:47:56
"Le dichiarazioni del presidente De Luca - 'Se il buongiorno si vede dal mattino, allora... buonanotte!' - non lasciano spazio a interpretazioni: ottenuto l'accordo per il figlio, ora si dichiara fuori gioco, tra una stoccata al PD che lo esclude dalla festa dell'Unità e una battuta al vetriolo contro il Movimento 5 Stelle e l'investitura di Fico". Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d'Italia Imma Vietri. "Altro che coalizione progressista: sembra una corrida in cui ognuno tira fendenti all'altro, e nessuno si preoccupa minimamente dei problemi reali dei cittadini campani. Una cosa però è certa: quando la sinistra litiga prima ancora di partire, il copione è chiaro ed è sempre lo stesso. La verità è che non hanno ne' idee ne' visione per la Campania. Solo accordi sottobanco, personalismi e candidature calate dall'alto. E dovremmo davvero credere che siano capaci di governare? Anche no. Il presidente De Luca - aggiunge - si dice scandalizzato perché, a suo dire, qualcuno negherebbe a suo figlio il diritto di essere valutato per quello che è. Ma qui nessuno sta mettendo in discussione i diritti costituzionali di Piero De Luca: ciò che è evidente a tutti cittadini compresi è che la sua candidatura alla segreteria del PD Campania è il frutto di un accordo politico e di potere, non certo di un confronto democratico o di una selezione trasparente basata sul merito".
