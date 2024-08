Nubifragi e frane in Campania, assessore Nicola Caputo: «Attivate misure per le zone alluvionate. Vicini a imprese agricole e comunità»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 30 agosto 2024 16:20:33

"Ho trovato un paese sommerso dai detriti dopo la tempesta d'acqua, una situazione più grave di quello che si può percepire. Ho convocato immediatamente un tavolo tecnico e attivato un pacchetto di misure per le imprese agricole danneggiate. La Regione Campania è vicina alle comunità colpite".

Lo ha annunciato Nicola Caputo, Assessore all'Agricoltura della Regione Campania, nel corso del suo sopralluogo ai luoghi alluvionati di San Felice a Cancello, accompagnato dal Sindaco di San Felice a Cancello Emilio Nuzzo e dal responsabile della Protezione Civile Fiorenzo della Rocca, e dopo l'interlocuzione con gli altri Sindaci del territorio. Le misure individuate riguarderanno tutta l'area coinvolta: San Felice a Cancello, Baiano, Arienzo e Mugnano del Cardinale.

Nel dettaglio le misure riguardano, in primis, l'attivazione dell'Intervento SRD 06 - Azione 2, del CSR Campania, con una dotazione complessiva di 7,7milioni di euro per danni derivanti da catastrofi naturali, senza trascurare la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione dei danni da catastrofi ambientali con l'attivazione, in subordine con eventuali risorse residuali anche dell'Azione 1, per gli altri territori regionali a rischio idrogeologico.

"Sarà necessario, per poter attivare il suddetto intervento, il riconoscimento formale, da parte del Governo Nazionale, dello stato di calamità per i Comuni colpiti, già prontamente richiesto dal Presidente De Luca e la conseguente verifica dei danni, da parte degli uffici dell'Assessorato all'Agricoltura, già prontamente allertati e che nei prossimi giorni avvieranno già i primi sopralluoghi per una prima stima dei danni che hanno colpito in prevalenza le coltivazioni olivicole e di nocciolo dell'area", ha spiegato Caputo.

Tra le altre misure, la sospensione dei contributi, per le sole aree dei Comuni interessate dal disastro idrogeologico, da parte del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, che si è reso disponibile non solo a sgravare i contribuenti in questo momento di difficoltà per il territorio interessato ma anche ad effettuare opere di manutenzione straordinaria, su strutture esistenti, al fine di prevenire eventuali futuri eventi che ne limitino la funzionalità, come avvenuto in questa circostanza.

E, infine, il coinvolgimento delle Comunità Montane, le cui competenze ricadono nei territori dei Comuni colpiti, "per attivare progettualità, da noi finanziabili che vadano a preservare la risorsa foresta e a favorire interventi strutturali di messa in sicurezza del suolo e di prevenzione del dissesto idrogeologico dei terreni a monte dei Comuni colpiti".

"Intanto, queste sono ore di grande apprensione - spiega l'assessore regionale Nicola Caputo - per la sorte di Agnese e Giuseppe, madre e figlio che sono stati travolti dal fango proprio mentre erano intenti a svolgere il loro lavoro nel comparto della corilicoltura, fiore all'occhiello del territorio".

"Abbiamo messo in campo tutte le iniziative possibili per supportare l'agricoltura del territorio e dare risposte immediate alla comunità così pesantemente colpita. I cambiamenti climatici sono ormai una realtà inesorabile con cui dobbiamo fare i conti. Gli strumenti per la gestione del rischio devono essere alla base delle politiche agricole del futuro. Sia le Istituzioni che le imprese - conclude Nicola Caputo - devono acquisire un approccio diverso rispetto alle mutate condizioni del clima".