Lega Campania: presentati i vertici regionali. Angelo Amato alla guida del Dipartimento Agricoltura e Filiera Agroalimentare

Inserito da (Admin), venerdì 28 febbraio 2025 17:03:25

La Lega Campania ha definito il nuovo assetto regionale del partito, affidando a Francesco Urraro il coordinamento dei dipartimenti. Tra le nomine spicca quella di Angelo Amato, presidente del Consorzio di Tutela "Limone Costa d'Amalfi IGP", che guiderà il Dipartimento Agricoltura e Filiera Agroalimentare: un incarico strategico, affidato a una figura di comprovata esperienza nel settore, che da anni si occupa con successo della valorizzazione e della tutela di una delle eccellenze agroalimentari campane.

La presentazione del nuovo assetto si è svolta stamattina alla presenza del coordinatore regionale Gianpiero Zinzi, del capogruppo in Consiglio regionale Severino Nappi e della vice coordinatrice Carmela Rescigno. «In Campania siamo primi in Italia per popolazione e turismo, ma ultimi per la qualità dei servizi, a partire da sanità e trasporti" - ha dichiarato Zinzi - "I nuovi dipartimenti avranno il compito di costruire un programma concreto per il rilancio della regione». Angela Russo avrà il compito di gestire l'organizzazione del partito, mentre Luigi Barone si occuperà degli enti locali. Aurelio Tommasetti sarà responsabile del tesseramento, Angelo Chianese guiderà il settore elettorale e Dante Santoro curerà la comunicazione. La rappresentanza giovanile sarà affidata a Nicholas Esposito.

Per quanto riguarda i dipartimenti tematici, oltre ad Angelo Amato per l'Agricoltura e Filiera Agroalimentare, Giovanni Schiappa sarà responsabile dell'Ambiente, mentre Michela Visone seguirà i Parchi Regionali e Nazionali. Il settore delle Attività Produttive sarà affidato a Bruno Avagliano, quello dell'Autonomia Regionale a Giancarlo Esposito e il comparto delle Carceri e Polizia Penitenziaria a Raffaele Cristofaro. Massimo Santoro si occuperà di Cultura, Teatri ed Enti Lirici, mentre Michele Galluccio avrà la delega alla Difesa.

Le Politiche Sociali e la Disabilità saranno seguite da Michela Rostan, l'Economia da Andrea De Ponte e la Famiglia da Antonella Esposito. Per la Giustizia il riferimento sarà Vittorio Fucci, mentre le Infrastrutture e i Trasporti saranno gestiti da Paola Avella. La formazione scolastica e l'istruzione vedranno l'impegno di Michele Zarrillo, mentre la Sicurezza sul Lavoro sarà sotto la guida di Emilio Masala. Federico Menna sarà responsabile della Formazione, Enrico Ditto delle Politiche del Lavoro e Enzo Rivellini del settore Motorismo Storico.

Nel quadro delle pari opportunità e dell'inclusione, Giovanna Fiume guiderà il dipartimento Pari Opportunità, Giovanni Piano si occuperà di Caccia, mentre Ciro Campana sarà il referente per le Politiche per il Mezzogiorno. Natale Argirò gestirà il settore della Sicurezza e Simona Sapignoli quello dell'Immigrazione. Lo Sport sarà curato da Paolo Iacovelli, l'Identità Culturale da Fabiana Gardini e il Turismo da Vincenzo Lombardi.

Altri incarichi riguardano la Tutela del Benessere degli Animali, affidata a Girolamo Scuteri, il Verde e Benessere delle Città con Simona Cipriani, il Marketing Territoriale sotto la guida di Salvatore Mastroianni e le Zone Economiche Speciali (Z.E.S.) con Domenico Bellobuono. Infine, le Politiche di Coesione e il PNRR saranno seguite da Orsola De Stefano.

Il nome di Angelo Amato rappresenta un valore aggiunto per il comparto agricolo e agroalimentare: la sua esperienza maturata sia alla guida del Consorzio di Tutela "Limone Costa d'Amalfi IGP" sia nel direttivo del Comitato Strategico di Origin Italia, nonché il lavoro svolto per la promozione e la tutela dei prodotti tipici campani saranno fondamentali per affrontare le sfide del settore, dalla sostenibilità alla valorizzazione delle filiere locali.

A margine della nomina, Amato ha espresso soddisfazione per l'incarico ricevuto: «Ringrazio per la fiducia accordatami e sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza per tutelare e promuovere l'agricoltura campana. Il nostro territorio ha un potenziale straordinario, che merita di essere valorizzato attraverso politiche mirate e concrete, a beneficio di produttori e cittadini».