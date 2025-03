«Il Governo taglia ai piccoli Comuni e investe in armi»: la denuncia di Cammarano (M5s)

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), giovedì 27 marzo 2025 14:40:06

Il taglio di 59mila euro previsto dalla Legge di Bilancio per i Comuni con meno di 1.000 abitanti sta facendo discutere e sollevare forti critiche. A intervenire è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Aree Interne, Michele Cammarano.

"È un grave attacco alle comunità più vulnerabili, in particolare quelle delle aree interne, già costrette a lottare contro la scarsità di servizi e risorse", dichiara Cammarano. "Questa decisione non mina solo il tessuto sociale e infrastrutturale di queste realtà, ma dimostra un disinteresse totale verso alcune comunità".

Una scelta politica che, secondo il consigliere, penalizza territori già in difficoltà, colpiti dallo spopolamento, dalla carenza di infrastrutture e da un generale abbandono da parte delle istituzioni centrali.

"Invece di investire in aree che avrebbero bisogno di maggior sostegno, il governo dirotta fondi negli armamenti, alimentando un circolo vizioso che non porta alla pace ma alla guerra", prosegue Cammarano. "Con questa scelta, il governo e i rappresentanti locali di centrodestra, non fanno altro che alimentare la povertà e l'isolamento, ignorando le vere priorità della società".