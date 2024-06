I Sindaci di Minori, Atrani e Tramonti tracciano la Road Map post-elettorale: riconfermate le maggioranze uscenti [VIDEO]

Inserito da (Admin), domenica 16 giugno 2024 15:31:20

Nel servizio a cura di Michele Giordano, andato in onda su TG3 Regione, i sindaci di Minori, Atrani e Tramonti tracciano una road map all'indomani del voto delle comunali dello scorso fine settimana che ha, di fatto, riconfermato le maggioranze uscenti.

A Minori si è imposto per il quarto mandato consecutivo Andrea Reale, a capo della lista Via Nova, conquistando il 64.5% delle preferenze: «Siamo pronti a realizzare quanto detto in campagna elettorale, cioè la messa in sicurezza del territorio, l'arredo urbano, un turismo collegato con gli altri paesi della Costiera e risolvere le emergenze. Senza tralasciare il SAD il sub-ambito distrettuale per la differenziata di cui sono presidente e Minori è il paese capofila».



A Tramonti vittoria netta di Domenico Amatruda, al secondo mandato, con 84.6% delle preferenze: «Dissesto idrogeologico, scuola, infrastrutture e sviluppo economico sono le tematiche principali che saranno affrontate nella prossima tornata amministrative».

Ad Atrani successo per la lista civica che governa da 10 anni, con il vicesindaco Michele Siravo che da lunedì scorso veste la fascia tricolore: «Democrazia, sviluppo e solidarietà sono le tre parole chiave per i prossimi cinque anni. La nostra azione futura verterà nella costituzione di una comunità partecipativa, un borgo a misura di uomo, attento alle esigenze dei giovani, degli anziani e delle famiglie che investe in turismo sostenibile, cultura e social housing».