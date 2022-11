G20, Meloni: «Covid sconfitto grazie a medici e vaccini». Poi l'incontro con Biden ed Erdoğan

Inserito da (Redazione Costa d'Amalfi), mercoledì 16 novembre 2022 07:35:24

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato ieri al Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G20, intervenendo alle sessioni di lavoro "Food and Energy Security" e "Global health".

"Durante la sessione plenaria "Global Health" al G20 di Bali, ho ribadito come la pandemia abbia mostrato la grande fragilità delle nostre società dinanzi a crisi sanitarie inaspettate.- ha spiegato la premier -La vita sta tornando progressivamente alla normalità grazie al lavoro straordinario del personale sanitario, ai vaccini, alla prevenzione e alla responsabilizzazione dei cittadini, ma tali situazioni di pericolo vanno affrontate in modo strutturale, senza mai cedere alla facile tentazione di sacrificare la libertà dei nostri cittadini in nome della tutela della loro salute. Se non si ha la salute a nulla serve la libertà. Ma di contro, cos'è la salute senza libertà?".

Successivamente ha incontrato il Presidente degli Stati Uniti d'America, Joseph R. Biden jr. Il colloquio si è incentrato sulla solidità dell'alleanza transatlantica e sull'eccellente cooperazione per fare fronte alle sfide globali, dalla crescita economica alla sicurezza comune. Al centro dell'attenzione il continuo sostegno all'Ucraina, la stabilità nel Mediterraneo e nell'Indo-pacifico e i rapporti con la Cina. Meloni e Biden hanno ribadito i profondi e duraturi legami tra le nostre Nazioni e il forte interesse a rafforzare ulteriormente il partenariato nei numerosi settori di interesse reciproco.

Poi la leader di Fratelli d'Italia ha incontrato il Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan. Il Presidente del Consiglio ha espresso personalmente la sua vicinanza, e quella del governo, al popolo turco per il vile attentato terroristico in cui sono morti civili innocenti. I due leader hanno convenuto sulla necessità di proseguire con determinazione nella lotta comune contro il terrorismo. Nel corso del colloquio hanno concordato sull'opportunità di cogliere insieme le vaste potenzialità della regione Mediterranea. I due leader hanno posto l'accento sulla necessità di lavorare insieme per contrastare la migrazione irregolare e favorire la risoluzione della crisi libica. E sono stati affrontati gli sviluppi della guerra d'aggressione russa all'Ucraina e le principali sfide che si pongono di fronte alla Comunità internazionale, che vedono impegnate insieme Turchia e Italia. I leader hanno condiviso inoltre l'auspicio di un ulteriore rafforzamento dei rapporti commerciali bilaterali. Il Presidente Meloni ha anche sottolineato l'importanza della cooperazione tra Italia e Turchia in ambito NATO, e ribadito la volontà di lavorare insieme per rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali tra Roma e Ankara.

Foto: Governo.it