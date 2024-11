Fratelli d’Italia risponde al sindaco di Ravello: «La sicurezza stradale non è propaganda politica»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 22 novembre 2024 15:32:45

In risposta alle recenti dichiarazioni del sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, riguardo alle osservazioni di Fratelli d'Italia sulla sicurezza della strada Ravello-Castiglione, il partito ribadisce il proprio impegno a favore della sicurezza stradale e del benessere dei cittadini della Costiera Amalfitana. Contrariamente alle accuse di "propaganda politica" mosse dal sindaco, Fratelli d'Italia sottolinea che le sollecitazioni per un intervento urgente su quella che viene definita "la curva della morte" sono state fatte da sindaci e dirigenti locali, ed è stato proprio su loro richiesta che l'On. Imma Vietri è intervenuta.

Di seguito il testo integrale.

In merito alle dichiarazioni del sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, che ha definito le nostre osservazioni sulla pericolosità della strada Ravello-Castiglione come "propaganda politica, menzogne e disinformazione", Fratelli d'Italia ritiene doveroso fare chiarezza e ribadire il proprio impegno esclusivo nei confronti della sicurezza e del benessere dei cittadini della Costiera Amalfitana. Prima di tutto, occorre precisare che siamo stati noi Sindaci e Dirigenti di Fratelli d'Italia della Costiera Amalfitana ad aver sollecitato l'intervento dell'On. Imma Vietri, deputato eletto nel nostro collegio uninominale, affinché si occupasse della questione relativa alle condizioni in cui versa da tempo la strada Ravello-Castiglione. E cogliamo l'occasione per ringraziarla, anche pubblicamente, di averlo fatto, come sempre, con incisività e tempestività. Le nostre segnalazioni non sono strumentali, ma nascono dall'ascolto delle preoccupazioni degli utenti che ogni giorno percorrono quella strada. In particolare, il tratto noto come "curva della morte" rappresenta un pericolo concreto e documentato, aggravato dalla mancanza di interventi strutturali adeguati e dalla presenza di un manto stradale deteriorato.

Non intendiamo accettare che un problema di tale gravità venga sminuito con accuse generiche e prive di fondamento. Se per il sindaco Vuilleumier segnalare criticità e richiedere soluzioni tempestive equivale a fare propaganda politica, allora è evidente che la sua priorità non è quella di dialogare con i cittadini e rispondere alle loro esigenze, ma piuttosto quella di sottrarsi alle responsabilità amministrative. La sicurezza stradale è un diritto di tutti, e come Fratelli d'Italia continueremo a vigilare affinché vengano adottate misure concrete e immediate, a partire da:

Un sopralluogo tecnico urgente per verificare le condizioni del manto stradale su tutto il tratto Ravello-Castiglione; Interventi strutturali mirati per eliminare le criticità dei punti più pericolosi, come il tornante di Cigliano; Riprendere con urgenza il progetto di ampliamento e messa in sicurezza dei 900 metri di strada, da Civita a Cigliano, sospeso ad agosto 2022 dalla Soprintendenza che ne aveva chiesto motivate modifiche, sul cui iter è calato un colpevole ed incomprensibile silenzio da parte di Provincia e Comune; Piano di manutenzione straordinaria e periodica, in collaborazione con Provincia e Regione, per garantire la sicurezza su una strada così importante per residenti e turisti.

Siamo disponibili a confrontarci con l'amministrazione comunale e con tutte le istituzioni competenti, ma non accetteremo che le legittime preoccupazioni dei cittadini vengano liquidate con attacchi politici. Il nostro impegno è e resterà sempre rivolto alla tutela della comunità e alla salvaguardia del nostro territorio.

Fratelli d'Italia - Coordinamento Costiera Amalfitana

