Fratelli d’Italia Campania orgogliosa delle Nomine di Savoia e Giordano nel Consiglio Nazionale ANCI

venerdì 22 novembre 2024

Fratelli d'Italia in Campania celebra la recente nomina di due rappresentanti della comunità regionale nel prestigioso Consiglio Nazionale dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani): l'Avvocato Nello Savoia, consigliere comunale di Bacoli, e l'Avvocato Rossella Giordano, consigliere comunale di Nocera Inferiore.

Italo Cirielli, responsabile regionale del Dipartimento Enti Locali di Fratelli d'Italia, ha espresso la sua soddisfazione per queste cooptazioni, sottolineando il valore e la professionalità dei due amministratori locali. La loro nomina rappresenta un riconoscimento tangibile per l'impegno profuso nella gestione dei territori di riferimento e nella difesa delle istanze delle comunità locali.

"Questa nomina non è solo un onore per Nello Savoia e Rossella Giordano, ma anche per l'intera regione Campania", ha dichiarato Cirielli. "Sono certo che sapranno portare con competenza la voce della nostra terra all'interno del Consiglio Nazionale dell'ANCI, contribuendo attivamente a definire le scelte strategiche per il futuro dei Comuni italiani."

Cirielli ha anche voluto ringraziare Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila e responsabile nazionale del Dipartimento Enti Locali di Fratelli d'Italia, per la sua lungimiranza nel valorizzare il talento e le energie della comunità campana.

Infine, Cirielli ha rivolto un augurio di buon lavoro al neo Presidente ANCI, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e al Presidente del Consiglio Nazionale ANCI, Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno. "Confidiamo che, sotto la loro guida, l'ANCI possa rafforzare ulteriormente il suo ruolo di interlocutore privilegiato tra le istituzioni e i territori, affrontando le sfide attuali con visione e determinazione."

