Disoccupazione in aumento in Campania. Tommasetti (Lega): «Il rapporto Cgia ci mostra un altro fallimento di De Luca»

Inserito da (PNo Editorial Board), lunedì 5 dicembre 2022 08:18:07

«I recenti dati del rapporto Cgia Prometeia sulla disoccupazione sono particolarmente preoccupanti per la Campania e certificano, ancora una volta, il fallimento di De Luca e della sua amministrazione».

Così il prof. Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Lega Campania, già rettore dell'Ateneo di Salerno.

«Stando a quanto emerso nel rapporto, infatti, nella nostra Regione la disoccupazione è prevista in ulteriore aumento, nel 2023 rispetto all'anno in corso, in misura pari al 3,1%, di 11.054 unità (da 344.780 a 355.834), dato ben peggiore della media nazionale - continua Tommasetti - Particolarmente negativi sono, in particolare, i numeri di Salerno e Napoli e delle loro province. Nel territorio del capoluogo di regione, infatti, il numero dei disoccupati nel 2023 è previsto in crescita rispetto all'anno precedente di 5.327 unità, pari al +2,5% del totale, passando da 210.470 a 215.798. Negativo, in termini percentuali, il dato del salernitano, dove la disoccupazione è prevista in ulteriore crescita di 1.401 unità (per il 2,7% del totale), da 52.655 a 54.057».

«Dati gravi - conclude Tommasetti - che certificano il fallimento sia della Regione e di De Luca, sia delle politiche del lavoro messe in campo per anni dal Movimento 5 Stelle, e che hanno trovato la loro massima espressione nel reddito di cittadinanza: sta al nostro centrodestra di governo, adesso, risolvere con la forza dei fatti i disastri provocati dalle sinistre».