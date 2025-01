Coordinamento territoriale Fratelli d'Italia Alto Sele Tanagro: «Cirielli il miglior candidato alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 4 gennaio 2025 08:40:38

"Il 2025 si annuncia come un anno di importanti sfide per il nostro movimento politico. La sfida più significativa, la madre delle battaglie, sarà riconquistare la guida della regione Campania per mutare le sorti di un territorio e riportarlo agli splendori di quella che fu Campania Felix. Abbiamo uomini e donne capaci di operare per questo cambiamento. Fratelli D'Italia, primo partito della coalizione sia a livello nazionale che regionale, è in grado di offrire al centrodestra il miglior profilo sì da affrontare al meglio la battaglia per la vittoria alle prossime regionali".

Lo dichiara in una nota stampa il coordinamento territoriale di Fratelli D'Italia Alto Sele Tanagro, che - in tutte le sue componenti, dirigenti comunali, provinciali e nazionali, amministratori pubblici - "ritiene fermamente che il candidato migliore alla Presidenza della Regione Campania per il centrodestra sia il Vice Ministro Edmondo Cirielli. Il convinto sostegno alla candidatura dell'on. Cirielli è motivato dalla consapevolezza che quello del Viceministro è il profilo più adatto per riportare al centrodestra la guida della nostra Regione non solo per la lunga esperienza politica in ruoli chiave del Parlamento e del Governo, ma anche per la capacità amministrativa dimostrata in qualità di Presidente della Provincia di Salerno. Un appoggio, quindi, dettato non tanto dalla vicinanza politica e dai sentimenti di amicizia e stima per la lunga militanza comune, che pur rappresentano un valore fondamentale, ma dalla autentica consapevolezza che Edmondo Cirielli sarà capace di imprimere quella svolta necessaria per far rinascere la nostra regione con un'attenzione particolare e significativa ai problemi delle aree interne, del tutto dimenticate dall'attuale amministrazione regionale guidata da De Luca. Siamo sicuri che con il contributo di tutti, come è già avvenuto con il governo Meloni, riusciremo anche in questa impresa".