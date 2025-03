Campi Flegrei, De Luca chiede la mobilitazione del Servizio Nazionale di Protezione Civile

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), giovedì 13 marzo 2025 16:59:06

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha chiesto al Governo l’attivazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile per far fronte all’emergenza nei Campi Flegrei, colpiti da un’intensa sequenza sismica. La richiesta è stata indirizzata al Presidente del Consiglio, al Ministro per la Protezione Civile e al Capo Dipartimento, alla luce del sisma di magnitudo 4.4 registrato dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, con epicentro tra Pozzuoli e Bagnoli.

L’evento tellurico, il più forte delle ultime settimane, sta provocando criticità diffuse, con danni a numerosi edifici e infrastrutture. L’intervento richiesto prevede il coinvolgimento delle Colonne Mobili di altre Regioni e Province autonome, del volontariato organizzato e delle strutture operative nazionali per garantire assistenza e soccorso alla popolazione.

La Protezione Civile regionale è attiva sin dal primo momento, operando in coordinamento con i Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, dove sono stati insediati i Centri Operativi Comunali (COC). Le prime misure di sicurezza sono già in atto, con il supporto della Prefettura di Napoli, che ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS).

"Abbiamo predisposto un’area di attesa all'ex Base Nato di Bagnoli per evitare che le persone non sappiano dove andare, come è successo stanotte", ha dichiarato De Luca, sottolineando la necessità di garantire spazi sicuri per i cittadini sfollati o in difficoltà.

A confermare la centralità dell’area di Bagnoli è anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha annunciato: "Le aree di accoglienza sono operative, ma serve una soluzione stabile. Abbiamo previsto tre aree: una fissa nella Municipalità e due temporanee presso l’Ippodromo e l’ex Base Nato. Quest'ultima poi tenderà a diventare permanente, così da lasciare bagni e infrastrutture a disposizione dei residenti". Ha inoltre assicurato che il Comune sta monitorando la situazione con l’Osservatorio Vesuviano e che "la sicurezza è la priorità, ma è fondamentale mantenere la calma e collaborare".

A rassicurare i cittadini è anche il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, che ha confermato la firma imminente del decreto per la dichiarazione dello stato di mobilitazione nazionale.

La decisione potrebbe garantire un’immediata intensificazione degli aiuti sul territorio, con un rafforzamento delle operazioni di soccorso e assistenza per la popolazione colpita.