“Bretella” di collegamento e box pertinenziali a Minori: la notizia che non c’è

Inserito da (Admin), giovedì 1 dicembre 2022 21:51:35

di Andrea Reale

Da una presunta "notizia giornalistica" è possibile evincere tutta la scorrettezza e malafede di chi finge di operare per la comunità ed opera invece, come è chiarissimo, soltanto per se stesso.

Va chiarito immediatamente che i termini della presunta "notizia" sono profondamente fuorvianti quando, a proposito dei versamenti a prenotazione dei realizzandi box-auto, essa recita che "non tutti hanno visto la restituzione degli importi versati": infatti le somme sono state immediatamente restituite a quei pochissimi prenotatari che ne hanno fatto richiesta!

Tutti quanti gli altri, evidentemente, hanno continuato a credere nella bontà del progetto a dispetto dell'incessante ostruzionismo di una certa opposizione, che in questa vicenda cumula il doppio ruolo di soggetto politico e di portatore di interessi privati.

La vera notizia, semmai, è che tutt'oggi, nonostante le evidenti difficoltà del mercato, oltre cento nuclei familiari conservano intatta la loro fiducia nell'iniziativa e nell'amministrazione che la porta avanti, dimostrando ancora una volta che l'apprezzamento dei cittadini si conquista giorno per giorno col lavoro e con la disponibilità, assai più che con le chiassate e i boicottaggi.

Tutto ciò è avvalorato dalle recenti iniziative comunali a sostegno del progetto: 1) la richiesta di finanziamento regionale per 6,5 milioni di euro sulla scorta del carattere pubblico dell'opera; 2) l'inserimento del progetto stesso nel programma del Ministero per il Sud per i contratti istituzionali di sviluppo, per una somma di pari importo. Che nel contempo prosegua una procedura giudiziaria avviata oltre cinque anni fa, non inficia i termini dell'iniziativa né la sua concreta realizzabilità, che rimane legata essenzialmente ad una partecipazione imprenditoriale oggi tanto più probabile alla luce delle nuove prospettive delineate.

In conclusione, quest'opera pubblica è richiesta ed attesa dalla stragrande maggioranza dei minoresi, con l'unica eccezione di chi seguita imperterrito a sacrificare il bene generale a vantaggio dei propri personali interessi. Col solo risultato di ritardare lo sviluppo del paese e ferire le aspettative della cittadinanza.