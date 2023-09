Atrani alle urne nel 2024: il gruppo di maggioranza scende nuovamente in campo «con un rinnovato spirito»

Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 16 settembre 2023 09:40:51

Nel 2024 Atrani andrà alle urne: il sindaco Luciano de Rosa Laderchi, in carica dal 2014, scenderà nuovamente in campo con la sua lista. Ma non necessariamente come Sindaco: il nuovo candidato potrebbe essere l'attuale vicesindaco, Michele Siravo. Di seguito il comunicato stampa del Gruppo Atrani Futura.

Cari concittadini di Atrani, l'avvicinarsi delle prossime elezioni comunali rappresenta un momento di fondamentale importanza per il futuro della nostra comunità.

In questo contesto cruciale, il Gruppo Atrani Futura si presenta a voi con un rinnovato spirito e un impegno inalterato, con l'obiettivo di creare un nuovo orizzonte per il nostro paese.

La nostra determinazione a contribuire concretamente e in modo tangibile al servizio della nostra comunità rimane salda. Desideriamo continuare a mettere a disposizione dedizione, passione e l'esperienza maturata per guidare Atrani verso un cammino di crescita e benessere e consolidare quanto di positivo è stato realizzato.

Naturalmente intendiamo fare questo aprendo le porte del nostro gruppo a nuove menti e nuove voci, consentendo a coloro che condividono la nostra visione di partecipare attivamente al progresso e alla crescita di Atrani.

L'essenza dell'impegno di tutti noi dovrà concentrarsi nella definizione di un nuovo progetto, ambizioso e pragmatico. Questo progetto dovrà necessariamente tener conto delle nostre radici e delle nostre tradizioni ma, allo stesso tempo, dovrà essere orientato verso il futuro per affrontare le sfide e sfruttare le opportunità che si presenteranno.

È fondamentale sottolineare che questo progetto non può essere creato in isolamento. È indispensabile la partecipazione attiva, le idee e il contributo di tutti. In questo spirito, organizzeremo incontri aperti e inclusivi, spazi di dialogo dove ognuno di voi avrà l'opportunità di condividere le proprie visioni e contribuire a delineare il destino di Atrani.

Uniamoci per scrivere insieme un altro capitolo nella storia di Atrani. Il futuro è nelle nostre mani e, insieme, possiamo contribuire a renderlo migliore e ricco di realizzazioni.