Assunzioni bloccate al ‘Ruggi’ di Salerno, Celano (FI) propone diffida al manager

Nei giorni scorsi la segreteria provinciale della Fials aveva portato all'attenzione dell'opinione pubblica una situazione definita "gravissima e inaccettabile", relativa al mancato perfezionamento dei contratti per 15 idonei al profilo di necroforo, già convocati per l'assunzione con decorrenza 1 aprile, al "Ruggi d'Aragona" di Salerno.

"Siamo davanti a una condotta istituzionalmente irresponsabile. Quindici lavoratori, dal numero 40 al 55 della graduatoria dell'Asl Salerno, sono stati regolarmente convocati dal Ruggi per un'assunzione. Alcuni si sono persino licenziati da precedenti incarichi per presentarsi disponibili, e attualmente si ritrovano disoccupati, senza contratto né risposte", aveva dichiarato Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno.

A complicare ulteriormente il quadro è il fatto che i candidati successivi in graduatoria - dal numero 56 in poi - siano stati già assunti da altre aziende sanitarie, come Asl Napoli 3 e Asl Napoli 1, prendendo regolarmente servizio.

Oggi, 26 aprile, arriva la presa di posizione di Roberto Celano, segretario provinciale di Forza Italia, che attacca: "Nel mentre, in maniera demagogica e pretestuosa, il Governatore prova goffamente a scaricare sul Governo l'impossibilità di procedere ad assunzioni nella sanità, il Ruggi, a differenza di altre aziende sanitarie, non procede a stabilizzare lavoratori indispensabili ed autorizzati che potrebbero dare un contributo al miglioramento della indecente organizzazione sanitaria del nosocomio", dichiara Celano.

"Nel frattempo, quindici giovani attendono ancora di iniziare un percorso lavorativo già avviato in altre aziende campane da candidati collocati in posizioni successive della graduatoria", prosegue. "Appare sempre più evidente che la difesa del lavoro è solo uno slogan per una certa sinistra ormai pronta solo a tutelare il diritto allo stipendio di amici ed amici degli amici in una logica clientelare che sta inducendo tanti giovani ad andar via dalla nostra regione in cerca di fortuna."

La richiesta finale è chiara: "Si diffidi immediatamente il Manager del Ruggi affinché proceda a formalizzare le assunzioni e motivi le ragioni di un ritardo inaccettabile", conclude Celano.

