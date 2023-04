Amalfi, oggi il Consiglio Comunale: all’ordine del giorno rendiconto di gestione e TARI

Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 28 aprile 2023 08:57:05

È convocato, per oggi, 28 aprile, ad Amalfi, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, presso il Salone Morelli di Palazzo S. Benedetto, alle 16, e in caso di mancato raggiungimento del numero legale, per il giorno successivo, sempre alle 16.

All'Ordine del giorno: